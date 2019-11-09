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Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikası yandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasının bahçe kısmında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından binalara sıçramadan söndürüldü.

İHA | 09.11.2019 - 07:41..
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Çepni Mahallesi Uzay Çıkmazı Sokak’ta, bir geri dönüşüm fabrikasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikası yandı

ALEVLERİN BİNALARA SIÇRAMASI ÖNLENDİ

Alevleri gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri alevlerin fabrika binalarına sıçramasını önlemek için çalışma başlattı. Yapılan müdahale ile alevler son anda binalara sıçraması önlendi.

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikası yandı

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Yaklaşık yarım saat süren müdahale ile alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, onlarca malzeme küle döndü. İtfaiye ekipleri, yanan malzemelerin tekrar alevlenmesini önlemek için soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikası yandı

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikası yandı

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