Kocaeli'de habere giden gazeteci kaza geçirdi

Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olayda, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı görülüyor.

Olayı gören vatandaşlar ise Öztürk’ün yardımına koşuyor.



HABERE GİDİYORDU, TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Pembegülü Bulvarı’nda meydana geldi. Osmangazi Köprüsü’nde yaşanan bir trafik kazası için motosikleti ile yola çıkan İhlas haber Ajansı (İHA) muhabiri Hakan Öztürk, seyir halindeyken karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 34 FZ 1086 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen Öztürk, yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen Öztürk’ün yardımına koşarak, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Habere giden gazeteci ölümden döndü

YARALANAN GAZETECİNİN KAZA ANI

Öte yandan, kaza anı saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan Öztürk, önce motosikletin üzerine daha sonra ise yere düşüyor. Olayı gören vatandaşlar ise Öztürk’ün yardımına koşuyor.

ACİLEN HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Öztürk, Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öztürk hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



