Kocaeli'de hurda otomobil yandı

Kocaeli Kartepe ilçesinde, 2 yıldır hurda halde durduğu öğrenilen ve üzerinde plaka bulunmayan bir otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede otomobilin tamamını kaplayan alevler büyüyerek, aracın yanındaki binaya da hasar verdi.

BİNALARA HASAR VERDİ

Yangını görenlerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Otomobilde başlayan yangının hasar verdiği binanın da uzun süredir kullanılmadığı öğrenilirken, polis olayla ili soruşturma başlattı.



























