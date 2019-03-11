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Kocaeli'de hurda otomobil yandı

Kartepe ilçesinde, hurda otomobil yanarken, alevler yanında bulunan boş binaya da hasar verdi.

DHA | 11.03.2019 - 06:10..
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Kocaeli Kartepe ilçesinde, 2 yıldır hurda halde durduğu öğrenilen ve üzerinde plaka bulunmayan bir otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede otomobilin tamamını kaplayan alevler büyüyerek, aracın yanındaki binaya da hasar verdi.

Kocaeli'de hurda otomobil yandı

BİNALARA HASAR VERDİ

Yangını görenlerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Otomobilde başlayan yangının hasar verdiği binanın da uzun süredir kullanılmadığı öğrenilirken, polis olayla ili soruşturma başlattı.

Kocaeli'de hurda otomobil yandı


Kocaeli'de hurda otomobil yandı

Kocaeli'de hurda otomobil yandı

Kocaeli'de hurda otomobil yandı

Kocaeli'de hurda otomobil yandı

Kocaeli'de hurda otomobil yandı

Kocaeli'de hurda otomobil yandı

Kocaeli'de hurda otomobil yandı

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