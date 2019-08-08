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Kocaeli'de iki şahıs 200 bin liralık kadın pedi çaldı

Gebze ilçesinde, park halindeki kamyonun kasasından 200 bin TL değerindeki kadın pedini çalan iki kişi yakalandı.

İHA | 08.08.2019 - 14:41..
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Gebze Muallimköy Mahallesi'nde, park halindeki bir kamyonlarından 200 bin lira değerindeki kadın pedinin çalındığını gören B.K. adlı şahıs, durumu jandarma ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu.

PED HIRSIZLARI MOBESE'YE YAKALANDI

İhbar üzerine inceleme başlatan Kocaeli İl Jandarma ve Gebze İlçe Jandarma ekipleri, çevredeki bulunan güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye aldı. Ekipler tarafından yapılan araştırma sonrasında hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların, H.K. ve B.K. olduğu belirlendi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, Gebze'de düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarma Komutanlığı'na götürülen şahısların ifadeleri doğrultusunda çalınan pedler ise İstanbul’da bir depoda ele geçirildi. Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Gebze Adliyesi'ne sevk edilirken çalıntı pedler ise firmaya teslim edildi.

Kocaeli'de iki şahıs 200 bin liralık kadın pedi çaldı

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