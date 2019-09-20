Kocaeli'de iki sevgili kiraladıkları evde fuhuş yaptırdı

Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek Çukurbağ Mahallesi İnönü Caddesi’ndeki bir eve baskın düzenledi.

FUHUŞ YAPTIĞI BİLGİSİNE ULAŞTILAR

Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, belirlenen adresi takip altına aldı. Apartmandan çıkan ‘müşteri’ sıfatındaki şahısların ifadesini alan ekipler, evde bulunan 2 Azerbaycan uyruklu kadınların fuhuş yaptıkları bilgisine ulaştı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler daha sonra belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı H.A. ve 2 kadın yakalanarak gözaltına alındı.

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SOSYAL MEDYADAN MÜŞTERİ BULDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan kadınlar Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyette şahısların verdiği ifadelerinde H.A. ve sevgilisi olduğu iddia edilen M.S.’nin sosyal medya üzerinden ilan vererek müşteri bulduklarını söyledikleri öğrenildi. Alınan ifadeler doğrultusunda M.S. isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan işlemlerinin ardından fuhuş yaptıkları belirlenen Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı 2 kadın serbest bırakıldı. Fuhuşa aracılık ettikleri tespit edilen H.A. ve M.S. ise tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.