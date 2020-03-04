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Kocaeli'de iş yerlerini soyan 6 kişi tutuklandı

Kocaeli'de 9 ayrı iş yerinden giyim eşyası çalan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 04.03.2020 - 04:28..
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24 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Kocaeli’nin Başiskele ve İzmit ilçelerindeki iş yerlerinde 9 ayrı hırsızlık olayı meydana geldi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olayların ardından hırsızların yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrasında kimlikleri belirlenen Azerbaycan uyruklu E.İ., N.İ., S.V., J.J., E.M. ve Gürcistan uyruklu V.K. isimli 6 şahıs Başiskele’de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

100 BİN TL DEĞERİNDE EŞYA ÇALDILAR

Emniyete götürülen şahısların yaklaşık 100 bin TL değerinde giyim eşyası çaldıkları belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Adliyede işlemleri tamamlanan şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada ele geçirilen çalıntı giyim eşyaları ise iş yeri sahiplerine teslim edildi.

Kocaeli'de iş yerlerini soyan 6 kişi tutuklandı

Kocaeli'de iş yerlerini soyan 6 kişi tutuklandı

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