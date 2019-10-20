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Kocaeli’de işçileri taşıyan midibüs kaza yaptı

Midibüsün yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağı uçması sonucunda meydana gelen kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

İHA | 20.10.2019 - 18:44..
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Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D100 Karayolu Tavşanlı mevkiinde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir fabrika işçilerini taşıyan Ahmet A. idaresindeki 41 P 5156 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı.

6 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Bariyerlere çarpan midibüs, devrilerek yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağı uçtu.

Kazada otobüsü sürücüsü Ahmet A. ile 5 işçi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Ahmet A.’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Devrilen midibüs çekici yardımıyla kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli’de işçileri taşıyan midibüs kaza yaptı

Kocaeli’de işçileri taşıyan midibüs kaza yaptı

Kocaeli’de işçileri taşıyan midibüs kaza yaptı

Kocaeli’de işçileri taşıyan midibüs kaza yaptı

Kocaeli’de işçileri taşıyan midibüs kaza yaptı

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