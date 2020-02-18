Kocaeli'de işten çıkarılan adam amirinin evini taradı

Kocaeli’nin İzmit ilçesin'de, sitenin önüne bir otomobille gelen 3 şahıstan biri, çiftin evine 4 el ateş etti.

Şahsın tabancasından çıkan kurşunlar evin camlarına ve duvarına isabet etti. Şüpheliler otomobile binerek kayıplara karışırken, evin sahibi M.A., yaşanılanları emniyet güçlerine bildirdi.

Olay yerine gelen Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

İŞTEN ÇIKARILDIĞI İÇİN AMİRİNİN EVİNİ KURŞUNLADI

Polis ekipleri tarafından yapılan güvenlik kamerası ve teknik incelemeler neticesinde çiftin evini kurşunlayan şahsın S.E.T., yanındakilerin ise F.H. ve H.E.Ç. olduğu belirlendi.

İŞTEN ÇIKARILDIĞI İÇİN KURŞUNLADI

Ekipler tarafından şüpheliler, dün Derince ilçesinde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinde, işe gitmediği işten çıkarıldığı ve bundan amiri olan M.A.’yı sorumlu tuttuğu için evini kurşunladığını söylediği öğrenildi.

Şüpheliler, emniyette yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.