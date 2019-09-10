taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7684
Euro
6.3703
Altın
1485.41
Borsa
101212.91
Gram Altın
275.608
Bitcoin
58134.28

Kocaeli'de izolasyon çalışmasında yangın çıktı

İzolasyon çalışması yapılan 6 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İHA | 10.09.2019 - 22:29..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yangın meydana geldi.

6 katlı binanın çatısında izolasyon çalışmaları yapan ustanın mesaisini tamamlayarak eve gitmesi sonrasında yangın çıktı. Binanın çatısından yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu panikle itfaiye ekiplerine bildirdi.

HASAR OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışması ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın çatısında maddi hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de izolasyon çalışmasında yangın çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
HDP'li Kemal Peköz'ün kızı Hevi Peköz'ün lüks hayatı

HDP'li Kemal Peköz'ün kızı Hevi Peköz'ün lüks hayatı

360
Aylin Coşkun mehir olarak 10 külçe altın istedi

Aylin Coşkun mehir olarak 10 külçe altın istedi

285
Raif Mermutlu, İSKİ'nin yeni genel müdürü oldu

Raif Mermutlu, İSKİ'nin yeni genel müdürü oldu

139
Kadıköy Anadolu Lisesi mezunları simit atmayı savundu

Kadıköy Anadolu Lisesi mezunları simit atmayı savundu

576
Aydın Doğan bankacılık sektörüne girmek istiyor

Aydın Doğan bankacılık sektörüne girmek istiyor

119
Samsun’da aile katliamını polis önledi

Samsun’da aile katliamını polis önledi

138
Emre Mor yine DM'den yürüdü

Emre Mor yine DM'den yürüdü

131
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir