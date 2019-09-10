Kocaeli'de izolasyon çalışmasında yangın çıktı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yangın meydana geldi.

6 katlı binanın çatısında izolasyon çalışmaları yapan ustanın mesaisini tamamlayarak eve gitmesi sonrasında yangın çıktı. Binanın çatısından yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu panikle itfaiye ekiplerine bildirdi.

HASAR OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışması ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın çatısında maddi hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlattı.



