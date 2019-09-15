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Kocaeli'de kaçak tütün operasyonu

Kocaeli'de iş yerlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 kilogram tütün, 5 bin adet makaron ele geçirildi.

İHA | 15.09.2019 - 10:30..
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Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü, zabıta ve Kandıra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı tütün mamulü ve ticaretinin önlenmesi amacıyla, ilçe merkezinde bulunan büfe ve tekel satış yerlerine kontroller gerçekleştirdi.

Kocaeli'de kaçak tütün operasyonu

30 KİLOGRAM KIYILMIŞ TÜTÜN

Ekipler tarafından iş yerlerinde yapılan aramalarda 30 kilogram kıyılmış tütün ve yaklaşık 5 bin adet makaron ele geçirildi.

Ekipler, ele geçirilen ürünlere, imha etmek üzere el koyarken, kaçak tütün satışı yapılan iş yerleri hakkında soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de kaçak tütün operasyonu

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