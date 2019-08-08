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Kocaeli'de kafeye ses bombası atan 3 zanlı tutuklandı

Kartepe ilçesinde tartıştıkları şahsın kafe işletmesine ses bombası atan zanlılar 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

İHA | 08.08.2019 - 21:23..
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi Sapanca Gölü kıyısında bulunan bir turistik tesiste, tesis işletmecisi ile alacak verecek konusundan tartışan şahıslar, yanlarında getirdikleri el yapımı ses bombasını tesise atarak patlattı.

2 KİŞİ YARALANDI

Bahçe kısmına düşen bombanın patlaması ile fotoğraf çekim yapan Suriye uyruklu 24 yaşındaki Abdul Rahman A. ve Afgan uyruklu 20 yaşındaki Şöhret B. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de kafeye ses bombası atan 3 zanlı tutuklandı

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan vatandaş Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tesis çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi alan ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. El yapımı bombayı patlattıktan sonra kaçan 2 şahsın da aralarında olduğu olaya karışan toplam 4 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kocaeli'de kafeye ses bombası atan 3 zanlı tutuklandı

Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan G.S., M.F.S., M.C.T. ve M.C. adlı şüpheliler sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden M.C. savcılıkta verdiği ifade sonrası serbest bırakılırken, G.S., M.F.S. ve M.C.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de kafeye ses bombası atan 3 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de kafeye ses bombası atan 3 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de kafeye ses bombası atan 3 zanlı tutuklandı

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