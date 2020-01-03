Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, B.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolda yürüyen bir vatandaşa, daha sonra kaldırımda bekleyen İsmail B.'ye çarptı.
KALDIRIMDA BEKLERKEN ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Çarpmanın etkisiyle savrulan İsmail B. yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan İsmail B.’nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kocaeli'de kaldırımda duran yayaya otomobil çarptı VİDEO