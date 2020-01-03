Kocaeli'de kaldırımda duran yayaya otomobil çarptı

Gölcük ilçesinde caddede dönüş yapmak isteyen otomobil, yol üzerindeki yayaya çarptıktan sonra kaldırımda bekleyen İsmail B.'ye de çarptı.

İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesi İranlıları büyük bir üzüntünün içine soktu.

Eskişehir'de komşusuna ait eşeğe tecavüz ettiği için yargılanan şüpheli, 300 lira para cezasına çarptırıldı.

Eşeğe tecavüz eden sapık para cezası ile kurtuldu

Amerikalı senatörler, İran'a yönelik yapılan operasyon nedeniyle Trump'ı ülkeyi savaşın eşiğine getirmekle suçladı.

Trabzonspor, Badou Ndiaye ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

6

Fenerbahçe'nin istediği Rodriguez'in talipleri artıyor

Fenerbahçe'nin bir numaralı sol bek hedefi olan Ricardo Rodriguez'i 3 Avrupa ekibi daha istiyor.