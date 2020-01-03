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Kocaeli'de kaldırımda duran yayaya otomobil çarptı

Gölcük ilçesinde caddede dönüş yapmak isteyen otomobil, yol üzerindeki yayaya çarptıktan sonra kaldırımda bekleyen İsmail B.'ye de çarptı.

İHA | 03.01.2020 - 14:00..
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, B.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolda yürüyen bir vatandaşa, daha sonra kaldırımda bekleyen İsmail B.'ye çarptı.

KALDIRIMDA BEKLERKEN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle savrulan İsmail B. yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan İsmail B.’nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de kaldırımda duran yayaya otomobil çarptı VİDEO


Kocaeli'de kaldırımda duran yayaya otomobil çarptı

Kocaeli'de kaldırımda duran yayaya otomobil çarptı

Kocaeli'de kaldırımda duran yayaya otomobil çarptı

Kocaeli'de kaldırımda duran yayaya otomobil çarptı

Kocaeli'de kaldırımda duran yayaya otomobil çarptı


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