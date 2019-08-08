Kocaeli'de kamyon viyadükten düştü: 1 ölü

Anadolu otoyolu İstanbul istikametinde 48 yaşındaki Zülfü Kekos idaresindeki hurda yüklü kamyon, Hamzadere Viyadüğü'nde Erdal Canlı yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
ARAÇ VİYADÜKTEN DÜŞTÜ
Çarpışmanın etkisiyle bariyerleri aşan kamyon, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki viyadükten düştü. Bölgede yer alan İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki askerlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, sürücü Kekos'un hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan diğer sürücüye de ambulansta müdahale edildi. Kaza nedeniyle otoyolda kontrollü sağlanan trafik, kamyonetin kaldırılmasının ardından normale döndü.