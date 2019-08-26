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Kocaeli'de kapısı açık minibüsten düşen kadın öldü

Yolculuk yaptığı minibüsün açık olan kapısından yola düşen kadının ölmesiyle ilgili şoför gözaltına alındı. O.Ş. adlı şoför adliyeye sevk edildi.

İHA | 26.08.2019 - 13:31..
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Nafiye Şahin, kent merkezine gitmek için O.Ş. idaresindeki 41 J 3237 plakalı özel yolcu minibüsüne bindi.

16 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİ BİTTİ

Sürücüye ücretini ödedikten sonra oturmak için aracın içinde yürürken dengesini kaybeden Şahin, açık bırakılan kapıdan aşağı düştü. Ağır yaralanan Şahin, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Şahin, daha sonra Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde 16 gün yaşam savaşı veren Nafiye Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kocaeli'de kapısı açık minibüsten düşen kadın öldü

KADIN HAYATINI KAYBEDİNCE YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Olay günü gözaltına alınan sürücü O.Ş., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan O.Ş.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Şahin’in hayatını kaybetmesi sonrasında ise savcılık tarafından sürücü O.Ş. hakkında yeniden gözaltı talimatı verildi.

Kocaeli'de kapısı açık minibüsten düşen kadın öldü

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarma ekiplerince dün gözaltına alınan O.Ş., Gölcük İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. O.Ş. işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesine sevk edildi.

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