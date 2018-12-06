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Kocaeli'de karda mahsur kalan 75 kişi kurtarıldı

İstanbul'dan gelerek Kartepe'deki kayak merkezine çıkmaya çalışırken karda mahsur kalan otobüsteki 35 öğrenci 75 yolcu, AFAD ekiplerinin anfibik araçları ile kurtarıldı.

İHA | 06.12.2018 - 23:30..
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Ataşehir’den gelerek Kartepe’ye Derbent yolundan çıkmaya çalışan bir otobüsün kar dolayısıyla yolda kaldı. Otobüsü hakeret ettiremeyen araçtakiler, 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Kocaeli AFAD, Jandarma, Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi ekipleri ortak operasyon düzenledi.

Kocaeli'de karda mahsur kalan 75 kişi kurtarıldı

75 KİŞİ AMFİBİK ARAÇLA TAHLİYE EDİLDİ

Ataşehir Kuzey Kolejinin gelen 35 öğrenciyi kurtarmaya çalışan ekipler, İstanbul Maltepe Belediyesine ait Elazığlılar Derneği Hanım Komisyonunun 40 üyesini taşıyan bir başka otobüsün de yolda kaldığı ihbarı alındı. Kartepe’ye çıkan ve açık olan Maşukiye hattından daha kısa olması dolayısıyla tercih edilen Derbent yolunda kalan otobüslere kısa sürede ulaşan ekipler önce jandarma arazi araçlarıyla ve AFAD’ın amfibik kurtarma aracıyla yolcular tahliye ettiler. Daha karda kalan otobüsler ise iş makineleri yardımıyla güvenli bölgeye alındı.

Kocaeli'de karda mahsur kalan 75 kişi kurtarıldı

Yetkililer, Derbent’ten Kartepe’ye çıkılmasının riskli olduğunu, kış koşullarında kullanılmaması gerektiğini ve Maşukiye hattı sürekli açık tutulduğundan bu yolun kullanılması konusunda sürücüleri uyardılar.

Kocaeli'de karda mahsur kalan 75 kişi kurtarıldı

Kocaeli'de karda mahsur kalan 75 kişi kurtarıldı

Kocaeli'de karda mahsur kalan 75 kişi kurtarıldı

Kocaeli'de karda mahsur kalan 75 kişi kurtarıldı

Kocaeli'de karda mahsur kalan 75 kişi kurtarıldı

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