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Kocaeli'de kavgada pompalı tüfek kullanıldı

İki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu saçmaların isabet ettiği 17 kişi yaralandı.

DHA | 16.08.2019 - 01:10..
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde akşam saatlerinde Akdurak Mahallesi Eğitim Sokak’ta kavga meydana geldi.

Aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki grup sokakta karşılaşıp tartışmaya başladı.

17 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle E.Ç. ve iki arkadaşı pompalı tüfeklerle karşı gruba rastgele ateş açmaya başladı. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların vücutlarına isabet ettiği 17 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri yaralanan 17 kişiyi ilk tedavilerinin ardından hastanelere götürdü. Tedaviye alınan 17 yaralıdan Aydoğan O., Emriye D. ve Levent O.’nun sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Pompalı tüfekle ateş açtığı iddia edilen E.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, şüpheli 2 kişinin de yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli'de kavgada pompalı tüfek kullanıldı


Kocaeli'de kavgada pompalı tüfek kullanıldı

Kocaeli'de kavgada pompalı tüfek kullanıldı

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