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Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

60 yaşındaki kayınpeder M.Ö., psikolojik baskı uyguladığı Fatma Selen Ö.'i dövdü. Genç kadın hastanelik oldu.

DHA | 20.10.2019 - 11:45..
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Gebze Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde Fatma Selen Ö., 5 yıllık evli ve 1 çocuk sahibi bir kadın. Başta mutlu gibi görünen evliliğine kayınpeder girdi.

KAVGA ETTİLER

Özel bir bankada çalışan Fatma Selen Ö., kendisine psikolojik baskı yapan kayınpederi M.Ö. ile sık sık tartışıyordu. Fatma Selen Ö. ile M.Ö., önceki gün 4 yaşındaki kızı önünde yeniden kavga etti.

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

HASTANEYE KALDIRILDI

Kayınpeder M.Ö., gelini Fatma Selen Ö.'ü dövdü.  Fatma Selen Ö., çağırılan 112 Acil ekibi tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAYINPEDER UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALDI

Yumruk ve sopa darbeleri nedeniyle yüzü ve vücudunda morluklar oluşan Fatma Selen Ö.’nün şikayeti üzerine M.Ö. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.Ö.'ye uzaklaştırma cezası verildi.

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

PSİKOLOJİK BASKI UYGULUYORDU

Fatma Selen Ö., poliste verdiği ifadesinde, evliliği boyunca kayınpederi M.Ö.'nün sürekli olarak giyimine, kuşamına ve makyajına karıştığını, çalışmasına ve sokağa çıkmasına karşı geldiğini, ailesine gidip gelmesini istemediğini ve bu nedenle de üzerinde psikolojik baskı uyguladığını söyledi.

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

"KIZIMIN GÖZLERİ ÖNÜNDE DEFALARCA DÖVDÜ"

Yaşadığı sıkıntıları defalarca anlatmasına rağmen eşinin kendisine sahip çıkmadığını belirten Fatma Selen Ö., baskılara daha fazla dayanamadığı için 3 gün önce kızıyla birlikte annesinin evine yerleştiğini, olay günü ise eşyalarını almak için kızıyla birlikte kendi evine gittiğini, bu sırada da evinin kapısında kayınpederi ile karşılaştığını söyleyerek, "Bu şahısla konuşmadığım için, aramız kötü olduğu için hemen ikametime girip kızımın elbiselerini alıp çıkacaktım. Ben içeri girince kayınpederim ve kızım kapıda kaldı. Daha sonra kızım da içeriye girdi. Kayınpederim açık olan kapıdan girdi. Ben panik olduğum için bana saldıracağı korkusuyla kızımla kendimi dışarı attım. Kayınpederim beni içeriye sokmak için zorladı. Ben bağırıp yardım isteyince eliyle ağzımı kapatarak saldırmaya başladı. Saçımdan tutarak evin bahçesine sürükledi, ben yerdeyken karnıma tekme attı, yüzüme defalarca yumruk attı. Bahçede bulduğu sopayla vücuduma defalarca vurdu, eline ne geçtiyse üzerime attı. 4 yaşındaki kızımın gözü önünde defalarca dövdü ve kızımın psikolojisini bozdu. Benim bağırışlarıma yetişen komşuları gören kayınpederim daha sonra küfür ederek kaçtı." dedi.

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

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