Kocaeli'de kaza: 1 ölü 5 yaralı

Dilovası ilçesinde kamyona çarpan ticari araçtaki 1 kişi hayatını keybederken, 5 kişi de yaralandı.

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ABD'de 'Efsane Cuma' ile rekor alışveriş

ABD'de 'Black Friday' olarak bilinen 'Efsane Cuma' indirim gününde, ülke genelindeki tüketiciler 7,4 milyar dolarlık online alışveriş yaparak bir rekora imza attı.