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Kocaeli'de kaza: 1 ölü 5 yaralı

Dilovası ilçesinde kamyona çarpan ticari araçtaki 1 kişi hayatını keybederken, 5 kişi de yaralandı.

AA | 01.12.2019 - 07:44..
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Anadolu Otoyolunda İstanbul yönünde giden Necat Süzen idaresindeki 41 VR 746 plakalı hafif ticari araç, Kuzey Marmara Otoyolu kavşağında Mustafa Türkay'ın kullandığı 16 K 7749 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolun ortasına savrulan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de kaza: 1 ölü 5 yaralı

BİR KİŞİ KURTARILAMADI

Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Fırat Süzen (20) kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kocaeli'de kaza: 1 ölü 5 yaralı

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kocaeli'de kaza: 1 ölü 5 yaralı

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