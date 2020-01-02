1 Meksika'da mahkumların kavgası: 16 ölü Mahkumların silah, bıçak ve sert cisimlerle birbirine saldırdığı cezaevindeki kavgada, güvenlik güçlerinden ölen ya da yaralanan olmadı.

2 İngiltere ile Rumlar arasında 'cinsel istismar' krizi Güney Kıbrıs'taki bir eğlence merkezinde, 12 İsrailli turistin cinsel istismarına uğradığını iddia eden 19 yaşındaki bir İngiliz kadının, yalan beyandan suçlu bulunması krize neden oldu.

3 Kocaeli'de kaza yapan araç bariyere saplandı Derince ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç bariyerlere çarparken, aracın sürücüsü ağır yaralandı.

4 İstanbul'a kısa süreli kar ve dolu yağdı İstanbul'da Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kısa süreli kar ve dolu yağışı görüldü.

5 Pazar tezgahındaki cevizlere dadanan karga Çanakkale'de bir karganın pazar tezgahına konup, kırılmış cevizleri yemesi, ilginç görüntüler oluşturdu.

6 Arkadaşları piyango şakası yapınca telefonu susmadı Bursa'da arkadaşlarının şaka yapmak amacıyla sosyal medyadan Milli Piyango büyük ikramiyesinin kendisine çıktığını duyurduğu İsmail Çelik, zor anlar yaşadı.