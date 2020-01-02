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Kocaeli'de kaza yapan araç bariyere saplandı

Derince ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç bariyerlere çarparken, aracın sürücüsü ağır yaralandı.

DHA | 02.01.2020 - 05:19..
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D-100 Karayolu İstanbul istikametine giden Adem Sözer(45) idaresindeki 54 VH 990 plakalı hafif ticari araç, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaymaya başladı.

Kocaeli'de kaza yapan araç bariyere saplandı

KAYAN ARAÇ, BARİYERLERE ÇARPTI

Yaklaşık 30 metre kayan hafif ticari araç, yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, bariyerlere giren araçta sıkışan Adem Sözer’i araçtan çıkardı.

Kocaeli'de kaza yapan araç bariyere saplandı

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de kaza yapan araç bariyere saplandı

Kocaeli'de kaza yapan araç bariyere saplandı

Kocaeli'de kaza yapan araç bariyere saplandı

Kocaeli'de kaza yapan araç bariyere saplandı

Kocaeli'de kaza yapan araç bariyere saplandı

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