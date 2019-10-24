Kocaeli'de kaza yapan gençler kaza anını kaydettiler

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, off-road yapmak için yola çıkan beş arkadaşın içinde olduğu cip, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı.

Cip uçuruma yuvarlandı, kaza anını kaydettiler VİDEO

20 METRE TAKLA ATTILAR

Akşam saatlerinde off-road yapmak için yola çıkan isimleri öğrenilemeyen 5 gencin bulunduğu cip, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Takla atarak yaklaşık 20 metre yuvarlanan araç güçlükle durabildi.

YARA ALMADAN ATLATTILAR

Araç içerisinde bulunan 5 kişi kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise araç içerisinde bulunan bir kişinin olay anında açık olan cep telefonu kamerasına kaydedildi.