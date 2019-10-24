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Kocaeli'de kaza yapan gençler kaza anını kaydettiler

Kocaeli’de 5 gencin bulunduğu cip, şarampole yuvarlandı. O anlarda cep telefonu kamerası kayıttaydı.

DHA | 24.10.2019 - 21:21..
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Kocaeli’nin Derince ilçesinde, off-road yapmak için yola çıkan beş arkadaşın içinde olduğu cip, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı.

Cip uçuruma yuvarlandı, kaza anını kaydettiler VİDEO

20 METRE TAKLA ATTILAR

Akşam saatlerinde off-road yapmak için yola çıkan isimleri öğrenilemeyen 5 gencin bulunduğu cip, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Takla atarak yaklaşık 20 metre yuvarlanan araç güçlükle durabildi.

YARA ALMADAN ATLATTILAR

Araç içerisinde bulunan 5 kişi kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise araç içerisinde bulunan bir kişinin olay anında açık olan cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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