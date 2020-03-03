Kocaeli'de kıyafet çalan 6 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de polis ekipleri kentteki alışveriş merkezlerinden kıyafet çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını izleyerek hırsızları tespit etti.

YABANCI UYRUKLU ŞAHISLAR GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin kaldıkları lüks otele operasyon düzenleyen ekipler, Azerbaycan uyruklu E.İ, N.İ, S.V, J.J, E,M. ve Gürcistan uyruklu V.K'yi gözaltına aldı.

Zanlıların aracında yapılan aramada ise çok sayıda kıyafet ele geçirildi.

100 BİN LİRA DEĞERİNDE KIYAFET

Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların, mağazalardan özel düzenekli çantayla yaklaşık 100 bin lira değerinde kıyafet çaldıkları belirlendi.

KIYAFETLER MAĞAZALARA TESLİM EDİLDİ

Özel düzenekli çanta sayesinde mağazalarda bulunan alarm sistemlerinin çıkış noktalarında çalmadığı, zanlıların bu sayede bölgeden dikkat çekmeden ayrıldıkları belirlendi.

Öte yandan ele geçirilen kıyafetler, mağazalara teslim edildi.