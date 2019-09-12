Kocaeli'de kız meselesi yüzünden kavga

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde gece saatlerinde Yeni Yalı Mahallesi’ndeki boş bir arsada kavga meydana geldi.

KARNINDAN VE GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

İddiaya göre, Mert Karaman ile F.Ö. arsada buluşarak kız meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. F.Ö., yanında getirdiği bıçakla Mert Karaman’ı karnından ve göğsünden bıçakladı.

F.Ö. olay yerinden kaçarken, Mert Karaman’ın bıçaklandığını gören yakınları ise polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

TÜM MÜDALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yakınları, Mert Karaman’ı otomobile alarak hastaneye götürmek isterken yolda karşılaştıkları sağlık ekibine teslim etti. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mert Karaman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

F.Ö. ise polisin takibi sonucu İzmit’te yakalanarak gözaltına alındı.