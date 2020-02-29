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Kocaeli'de kolları olmayan adam ahşap maketler yapıyor

Küçük yaşta kollarını ve bir bacağını kaybeden Selahattin Genli, kollarına takılı aparatlarla 35 yıldır ahşap ürünler ve maketler yaparak geçimini sağlıyor.

DHA | 29.02.2020 - 09:04..
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Selahattin Genli, küçük yaşta elektrikçi olan babasına yardım ettiği sırada yüksek gerilim hattına kapıldı.

Geçirdiği kaza sonrasında 2 kolunun dirsekten aşağısını ve 1 bacağını kaybeden Selahattin Genli, 4 yıl hastanede kaldıktan sonra iyileşerek taburcu edildi.

OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN YAŞAMA TUTUNDU

Yaşamı bir anda değişen Selahattin Genli, kollarına bağladığı sopalarla bir taraftan bateri çalarken, bir taraftan da ince işçilik isteyen ahşap ürünler üretmeye başladı.

Kocaeli'de kolları olmayan adam ahşap maketler yapıyor

KOLLARI OLMAMASINA RAĞMEN AHŞAP MAKETLER YAPIYOR

Çerçeve, kaşıklık gibi ustalık isteyen ürünler yayan Selahattin Genli, son yıllarda ise ahşap ev modellerine ağırlık vermeye başladı. Hayallerindeki ev figürlerini doğaçlama bir şekilde ahşap maketler haline getiren Selahattin Genli, ürettiği maketleri satıyor.

Kocaeli'de kolları olmayan adam ahşap maketler yapıyor

"BİR DÖNEM HAYATA KARŞI BİR KÜSME BAŞLADI"

Ahşap işleme işine nasıl girdiğini anlatan Selahattin Genli, "Bir dönem hayata karşı bir küsme başladı. Ne yapabileceğimi düşünürken akrabalarımdan birinin bağına ziyarete gittim. Kulübede otururken bir fındık sürgüsü gördüm. Ben bu falçatamı yemek yiyebilmek için ağabeyime yaptırmıştım. Kelepçeye çatal, kaşık, bıçak takıp yemek yiyordum. Ben o olmadan bir yere gidemezdim. O gün, fındık sürgüsünü alıp yontmaya başladım. O sırada kendimi sorguluyorum. ‘Ben neden böyleyim? Neden kaçıyorum? Hayattan niye uzaklaşıyorum?’ diye soruyorum. Ben o fındık sürgüsünü oturduğum yerde bir çerçeve şekline getirdim. Yanlarına kıvrımlarla bir örgü yaptım. Bunu evin bir odasına astım. Yakın bir dostumuz geldiğinde çok beğenip satın almıştı. Ondan sonra birçok malzeme aldım ve ondan sonra hayat başladı." diye konuştu.

Kocaeli'de kolları olmayan adam ahşap maketler yapıyor

"HADİ SELOCAN YÜRÜ DEDİM, DÜĞÜNLERDE BATERİ ÇALDIM"

Kollarına bağladığı sopalar ile bateri çaldığı yıllardan da bahseden Genli, "Bana bu da yetmiyordu. Müzik ruhu bende durmuyor. Benim bağlamacı bir arkadaşım vardı. Hayat zaten onunla başladı. Baba yadigarı evimiz o zaman müsaitti. Bahçede benim koluma bantladığımız bir sopa parçasıyla evde bulduğumuz sürahileri, bakırları, alüminyumları birleştirip bir bateri haline getirdik. O bağlamasını çaldı, ben de o oluşturduğumuz bateri ile ritim tuttum. O gün,‘Kamil bu iş oluyor’ dedim. Sesi duyan mahalle sakinleri düğünlerine, kınalarına davet etmeye başladı. Ondan sonra 30 sene bu müziğin içerisinde bulundum. Tabii kazandığımız parayla elektro bağlama aldık, bateri aldık. Kendimizi geliştirdik. Ben yine de açılamıyordum. Sahneye çıkarken görselliğim kayıptı. İnsanların bakış açıları biraz daha değişti. Ne kadar gözleriyle beni oysalar da, ‘Hadi Selocan, yürü’ dedim kendi kendime. Binlerce insanı evlendirdim. Ben insanları neşelendirdim. Neşelerine neşe kattım. " dedi.

Kocaeli'de kolları olmayan adam ahşap maketler yapıyor

7 BİNE YAKIN ÜRÜN YAPTI

Genli, 1985 yılından bugüne kadar 7 bine yakın ürün yaptığını belirterek, "O zamanlar ufak tefek işler vardı. Tam profesyonel değildim. Fındık sürgüsüyle başladım, çerçeve yaptım, at arabası, fayton yaptım. Buradaki başarımın tek bir sebebi vardı. O da kendimle barışık olmamdı.  Bir ev yaptım, dağ evi. Hayalimdeki evi yaptım önce. Karadeniz eviydi, kütüğün üzerinde şelaleler vardı. Bunu hayata geçirmeye başladım. Ufak tefek yapmaya başladıkça çevremdeki birkaç güzel insan bunları satın aldı. Bu işin olduğunu gördükçe yapmaya devam ettim. 1985 senesinden bugüne kadar 7 bine yakın ürün çıkardım. Bunların içerisinde kaşıklık, fayton, çerçeve gibi birçok ürün var. Fakat artık yorulmaya başladım. Bunları satabilecek duyarlı insanlara ulaşmak istiyorum. Satabilecek yer arıyorum." dedi.

Kocaeli'de kolları olmayan adam ahşap maketler yapıyor

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