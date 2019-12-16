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Kocaeli'de komşusunu silahla vurdu

Başiskele ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada silahla yaralanan Savaş Ç., hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

DHA | 16.12.2019 - 11:29..
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde, karşı karşıya bulunan 2 apartmanda yaşayan Muharrem A. ile Barış Ç. arasında, henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüşünce Muharrem A., tabanca ile Barış Ç.'yi karnından yaraladı.

YARALININ DURUMU AĞIR

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Barış Ç., ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mermi iç organlarına zarar veren Barış Ç., ameliyata alındı.

Tedavi altına alınan Savaş Ç.’nin, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kocaeli'de komşusunu silahla vurdu

KOMŞU GÖZALTINA ALINDI

Muharrem A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Muharrem A.'nın evinde, olayda kullandığı tabanca da bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen Muharrem A., polis merkezine götürüldü.

Kocaeli'de komşusunu silahla vurdu

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