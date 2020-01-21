Kocaeli'de köpekten emir aldım deyip cinayet işledi

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kavaklar Caddesi’nde, 3 aydır şizofreni tedavisi gördüğü iddia edilen Engin Gülistan (34), oturduğu eve 100 metre mesafedeki Abdülbaki Aykut’un (56) işlettiği bakkala gitti.

KARNINA BIÇAK SAPLADI

Bakkala girdikten bir süre sonra işletmeci Abdülbaki Aykut ile tartışmaya başlayan Gülistan, yanında getirdiği bıçağı Aykut’un karnına sapladı. Kanlar içinde yerde kalan bakkalın seslerine koşan mahalleli ise durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

MAHALLELİ TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Aykut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bakkal sahibini bıçaklayarak ölümüne sebep olan Engin Gülistan ise mahalleli tarafından darbedildi.

KÖPEKLERDEN EMİR ALDIĞINI SÖYLEDİ

Hafif şekilde yaralanan Gülistan, Seka Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin arından emniyete götürüldü. Gülistan burada verdiği ifadesinde, olayı gerçekleştirme emrini kendisine köpeklerin ilettiğini söyledi.

MÜEBBET HAPSİ TALEP EDİLDİ

Daha sonra söz alan mağdur avukatı ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın ağabeyinin tanık olarak dinlenmesi konusundaki avukat talebini reddetti. Yapılan savunmaların ardından Cumhuriyet Savcısı, mütalaa verdi. Mütalaada sanığın ‘kasten öldürme suçunu’ işlediğinin sabit olduğunu belirten Cumhuriyet Savcısı, sanığın müebbet hapis cezası ile yargılanmasını talep etti.