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Kocaeli'de korona nedeniyle 8 aylık hamile kadın öldü

Kocaeli'de kocasıyla beraber koronavirüs tedavisi gören 8 aylık hamile kadın hayatını kaybetti, bebeği ise ameliyatla kurtarıldı.

İHA |
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Kocaeli'de korona nedeniyle 8 aylık hamile kadın öldü

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan Recep Aydın ve 8 aylık hamile olan eşi Betül Aydın'ın (38), kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

HAMİLE KADIN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altında alınan çiftten kronik bronşit hastası olduğu öğrenilen Betül Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BEBEK KURTARILDI

Betül Aydın’ın 8 aylık bebeği ise ameliyatla kurtarıldı. Bebek, kuvöz ile İstanbul’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

BABANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Betül Aydın’ın cenazesi ise yapılan işlemlerinin ardından, Kartepe ilçesinde bugün toprağa verildi. Betül Aydın’ın eşi Recep Aydın’ın ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kocaeli'de korona nedeniyle 8 aylık hamile kadın öldü

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