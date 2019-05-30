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Kocaeli'de kumar operasyonu: 5 gözaltı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

AA | 30.05.2019 - 08:53..
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Kocaeli'nin Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacı Halil Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kocaeli'de kumar operasyonu: 5 gözaltı

SİGARA İÇENLERE DE CEZA

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında, "kumar oynatmak ve yer temin etmek" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Ayrıca, aynı iş yerinde sigara içenlere de cezai işlem uygulandı.

Kocaeli'de kumar operasyonu: 5 gözaltı

OPERASYONDA 5 BİN TL'LİK KUMAR PARASINA EL KONULDU

Operasyonda kumar oynama makineleri, bilgisayar, çeşitli düzenekler ve 5 bin lira kumar parasına el konuldu.

Kocaeli'de kumar operasyonu: 5 gözaltı

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