Kocaeli'de kumar operasyonu: 5 gözaltı

ABD ile nükleer üretimi yüzünden arası bozulan İran, Trump'ın sert yaptırımları sonrası geri adım atan açıklamalar yapıyor.

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158 yıllık hat tablosu 55 bin liraya alıcı buldu

"Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri" müzayedesinde, siyah zemin üzerine zerendud tekniği ile tatbik edilmiş, celi sülüs hat yazılı, 1861 tarihli tablo 55 bin lirayla satışı yapılan en pahalı eser oldu.