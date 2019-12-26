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Kocaeli'de masaj salonuna polis baskını

Bir masaj salonunda internet üzerinden müşteri bularak fuhuş yaptıran 3 şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

İHA | 26.12.2019 - 16:06..
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarını alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti.

Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, masaj salonunu takibe aldı. Salondan çıkan müşterilerin ifadesi alındı.

Vatandaşlar verdikleri ifadede, masaj salonu işletmecilerinin internet üzerinden ilan vererek fuhuş yaptırdıklarını söyledi.

Masaj salonunda fuhuşa polis baskını: 3 gözaltı -1

3 KADIN GÖZALTINA ALINDI

Alınan ifadelerin ardından polis ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda fuhşa aracılık ettiği tespit edilen 1’i kadın 3 kişi ile fuhuş yapan 3 kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen şahısların, internet üzerinden ilan vererek müşteri bularak fuhuş yaptırdığını belirledi. Fuhşa aracılık eden 3 kişi, yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Fuhuş yapan 3 kadın hakkında ise işlem başlatıldı.

Masaj salonunda fuhuşa polis baskını: 3 gözaltı -2

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