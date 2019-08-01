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Kocaeli'de motosikleti bozulan sürücü aracını yaktı

Motosikletinin arızalanmasına öfkelenen Ş.T., aracını yol kenarına çekerek ateşe verdi.

İHA | 01.08.2019 - 13:01..
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Gölcük ilçesinde seyir halindeki motosiklet, bir anda arıza yaptı. Aracının bozulmasına kızan Ş.T., aracını kenara çekti.

Kocaeli'de motosikleti bozulan sürücü aracını yaktı

ÖFKESİNE YENİK DÜŞÜP ARACINI YAKTI

Yolun kenarındaki motosikletini ters çeviren Ş.T., aracını yaktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan motosiklete müdahale etmek için çalışma başlattı.

Kocaeli'de motosikleti bozulan sürücü aracını yaktı

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin yaptığı çalışma sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yanan motosiklet ise kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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