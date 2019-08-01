1 Kocaeli'de motosikleti bozulan sürücü aracını yaktı Motosikletinin arızalanmasına öfkelenen Ş.T., aracını yol kenarına çekerek ateşe verdi.

2 Gaziantep'te kutunun içinden bebek cesedi çıktı Kaldırımın üzerine bırakılmış bir kutunun içerisinde bebek cesedi bulundu.

3 Nurgül Yeşilçay'ı kimse tanımadı Nurgül Yeşilçay yeni filmi için öyle bir değişti ki, görenler tanıyamadı.

4 Freni tutmayan kamyonu kapısından yakalayıp durdurdu Rus sürücünün el frenini çekmeyi unutması neredeyse pahalıya mal oluyordu.

5 Türkiye’den, ABD’ye göç eden kadınların hikâyesi: Ne Oralı Ne Buralı Çeşitli sebeplerle Amerika’ya göçmüş ve yaşamını orada sürdüren kadınların hikâyeleri, hiç bu kadar etkileyici ve gerçekçi bir dille konu edilmemişti.

6 Belediye başkanı kendisinin ve eşinin heykelini yaptırdı Oğlunu belediye şirketinde genel müdür yardımcısı olarak görevlendiren CHP'li İsmail Uygur'un, yeni bir skandalı daha ortaya çıktı.