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Kocaeli'de öğrenci minibüsü ile araç çarpıştı: 27 yaralı

Darıca ilçesinde, öğrenci minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kaza sonrası 27 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 05.03.2020 - 13:30..
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, kitap fuarına öğrenci taşıyan Kenan D. yönetimindeki 41 L 0465 plakalı minibüs ile Suat G. yönetimindeki 06 FM 9947 plakalı araç, kavşaktan döndüğü sırada kafa kafaya çarpıştı.

27 KİŞİ YARALANDI

Çevredeki vatandaşların kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan çoğu öğrenci olmak üzere 27 kişi, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de öğrenci minibüsü ile araç çarpıştı: 27 yaralı

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