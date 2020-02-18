Kocaeli'de otomobil sürücüsü bisikletliye çarpıp kaçtı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi Küçük Sanayi girişinde, iş çıkışı evine gitmek üzere bisikletine binip yola çıkan 53 yaşındaki Fatih Zeynel Şıkoğlu, plakası belirlenemeye bir otomobilin çarpması sonucu yol kenarına savruldu.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Şıkoğlu, ağır yaralanırken, kazaya karışan otomobil ise hızla olay yerinden kaçarak gözden kayboldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Şıkoğlu, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şıkoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Evine gitmek üzere çıktığı yolda hayatını kaybeden Fatih Zeynel Şıkoğlu’nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza yerindeki araç parçalarından yola çıkarak kazaya karışan aracı ve sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. Kazada hurdaya dönen Şıkoğlu’nun bisikleti ise polis merkezi bahçesine çekildi.