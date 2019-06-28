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Kocaeli'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 çocuk yaralı

Darıca ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 4 çocuk yaralandı.

İHA | 28.06.2019 - 20:07..
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Kocaeli Darıca'da Kaplan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mustafa S. yönetimindeki araç, karşı yönden gelerek Yağız sokağa dönmek isteyen Murat T. yönetimindeki araçla kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan 4 çocuk çeşitli yerlerinden yaralandı.

DURUMLARI İYİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada yaralanan çocuklar sağlık ekipleri tarafından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve kazayı hafif yaralarla atlattıkları öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 çocuk yaralı

Kocaeli'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 çocuk yaralı

Kocaeli'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 çocuk yaralı

Kocaeli'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 çocuk yaralı

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