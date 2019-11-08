Kocaeli'de polis hırsıza suçüstü yaptı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, gece saatlerinde bir kafeye giren B.K. isimli şahıs içeride bulunan yazar kasadaki bozuk paraları çaldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şahıs çaldığı paralarla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şahıs, yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki alınan ifadesinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANLARINI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Şahsın iş yerine girme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın iş yerinin kapısını açmaya çalıştığı görülüyor. Daha sonra iş yerine giren şahıs içeride bir süre dolandıktan sonra kasanın bulunduğu tezgahın arka kısmına gidiyor.

İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı VİDEO