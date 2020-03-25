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Kocaeli'de sahte dezenfektan operasyonu düzenlendi

Kocaeli’de bir imalathaneye düzenlenen operasyonda bin 340 şişe sahte el dezenfektanı ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İHA | 25.03.2020 - 04:09..
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Koronavirüs salgınını fırsata çevirmek isteyen dolandırıcıların engellenmesi için çalışma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başiskele ilçesinde bulunan bir imalathanede sahte dezenfektan üretildiği bilgisine ulaştı.

Kocaeli'de sahte dezenfektan operasyonu düzenlendi

BİN 340 ŞİŞE SAHTE DEZENFEKTAN ELE GEÇİRİLDİ

Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, şahısların imalathane olarak kullandığı iş yerinde yapılan aramalarda yaklaşık 75 litre etil alkol, 150 litre gliserin maddesi ve çeşitli ebatlarda bin 340 şişe sahte dezenfektan ele geçirildi.

Kocaeli'de sahte dezenfektan operasyonu düzenlendi

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, ekipler tarafından ele geçirilen ürünlere el koyuldu.

Kocaeli'de sahte dezenfektan operasyonu düzenlendi

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