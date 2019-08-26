taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8012
Euro
6.4512
Altın
1529.88
Borsa
96848.11
Gram Altın
285.915

Kocaeli'de sahte ehliyetle araç çalan kişi yakalandı

İki kiralama firmasından toplamda 200 bin liralık iki araç çalan kişi, polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Araçlar ise sahiplerine teslim edildi.

İHA | 26.08.2019 - 15:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kocaeli'de akılalmaz bir otomobil hırsızlığı yaşandı.

KİRALANAN ARACIN GPS CİHAZINA ULAŞILAMADI

Kocaeli’nin Körfez ve Gebze ilçesinde iki ayrı oto kiralama firması yetkilileri, yaşadıkları karşısında neye uğradıklarını şaşırdı.

İki firmanın yetkilileri, bir kişinin kiraladığı aracı geri getirmediğini ve aracın ‘GPS’ cihazına ulaşılmadığını belirtti ve bu durumu polis ekiplerine bildirdi.

2 firmadan gelen ihbar üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Kocaeli'de sahte ehliyetle araç çalan kişi yakalandı

ARNAVUTKÖY'DEN SONRA SİNYAL KESİLDİ

Ekipler tarafından başlatılan incelemelerde iki farklı firmadan araçların M.Y. adına düzenlenmiş sahte sürücü kimlik belgesi ile kiralandığı tespit edildi.

Olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren ekipler, araçların İstanbul Arnavutköy’e gittikten sonra ‘GPS’ sinyallerinin kesildiğini belirlendi.

Kocaeli'de sahte ehliyetle araç çalan kişi yakalandı

ŞAHSIN GERÇEK KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bölgedeki kent güvenlik kameraları ve PTS’leri inceleme altına alan ekipler, araçları kiralayan şahsın A.Ö.D. (30) olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından İstanbul Arnavutköy’de düzenlenen operasyonda A.Ö.D. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, suçunu itiraf ederek araçların yerini gösterdi.

Şahsın ‘GPS’ cihazlarını söktüğü ve birine sahte plaka taktığı yaklaşık 200 bin lira değerindeki 2 otomobil, sahiplerine teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahsın benzer suçlardan kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Ö.D, Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

Kocaeli'de sahte ehliyetle araç çalan kişi yakalandı

Kocaeli'de sahte ehliyetle araç çalan kişi yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dolarda 5 dakikada rekor yükseliş

Dolarda 5 dakikada rekor yükseliş

378
Fransa'daki G7 Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı

Fransa'daki G7 Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı

210
Devlet Bahçeli 4 yıl sonra yeniden uçağa bindi

Devlet Bahçeli 4 yıl sonra yeniden uçağa bindi

127
Fatih Terim: Canımız acıyor

Fatih Terim: Canımız acıyor

200
Gaziantep'te Suriyelilerin kılıç, pala ve bıçaklı kavgası

Gaziantep'te Suriyelilerin kılıç, pala ve bıçaklı kavgası

551
Trump, Çin ile anlaşacaklarını açıkladı

Trump, Çin ile anlaşacaklarını açıkladı

110
Mardin'de HDP'li gruba polis müdahalesi

Mardin'de HDP'li gruba polis müdahalesi

201
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir