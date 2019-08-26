Kocaeli'de sahte ehliyetle araç çalan kişi yakalandı

Kocaeli'de akılalmaz bir otomobil hırsızlığı yaşandı.

KİRALANAN ARACIN GPS CİHAZINA ULAŞILAMADI

Kocaeli’nin Körfez ve Gebze ilçesinde iki ayrı oto kiralama firması yetkilileri, yaşadıkları karşısında neye uğradıklarını şaşırdı.

İki firmanın yetkilileri, bir kişinin kiraladığı aracı geri getirmediğini ve aracın ‘GPS’ cihazına ulaşılmadığını belirtti ve bu durumu polis ekiplerine bildirdi.

2 firmadan gelen ihbar üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

ARNAVUTKÖY'DEN SONRA SİNYAL KESİLDİ

Ekipler tarafından başlatılan incelemelerde iki farklı firmadan araçların M.Y. adına düzenlenmiş sahte sürücü kimlik belgesi ile kiralandığı tespit edildi.

Olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren ekipler, araçların İstanbul Arnavutköy’e gittikten sonra ‘GPS’ sinyallerinin kesildiğini belirlendi.

ŞAHSIN GERÇEK KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bölgedeki kent güvenlik kameraları ve PTS’leri inceleme altına alan ekipler, araçları kiralayan şahsın A.Ö.D. (30) olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından İstanbul Arnavutköy’de düzenlenen operasyonda A.Ö.D. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, suçunu itiraf ederek araçların yerini gösterdi.

Şahsın ‘GPS’ cihazlarını söktüğü ve birine sahte plaka taktığı yaklaşık 200 bin lira değerindeki 2 otomobil, sahiplerine teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahsın benzer suçlardan kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Ö.D, Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.