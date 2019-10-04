Kocaeli'de sahte polisler yakalandı

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlar 2. hafta maçlarında da hayal kırıklığı yarattı. UEFA sıralamasında 11. sırada bulunan Türkiye, sezon sonu ilk 10'da yer alamazsa Devler Ligi tehlikeye girecek.

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Ablan varsa daha güçlüsün

Bir ablan varsa, başını belaya soktuğunda arkasına saklanabilir, elbiselerini ödünç alabilirsin. Unutma! ona teşekkür etmek için daha önemli sebeplerin var.