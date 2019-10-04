Kocaeli'de sahte polisler yakalandı

5 Eylül'de sabah karşı İ.U. ve eşi E.U. ’nun yaşadığı eve giren 4 şahıs, kendilerini polis olarak tanıtıp çifti yere yatırdı.
Evde arama yapacaklarını söyleyen şahıslar, çifti etkisiz hale getirdikten sonra evdeki ziynet eşyaları ve bir fotoğraf makinesini alarak evden çıktıktan sonra gözden kayboldular.
KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Olayın ardından şoka giren çiftin şikayeti üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, inceleme başlatı.
Olayın geçtiği bölgedeki 100'den fazla güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler, şahısların kullandığı otomobili ve şahısların kimliklerini tespit etti.
EVİNDEN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI
Tespit sonrasında harekete geçen ekipler, Bursa, Körfez ve Derince’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda M.E.D., B.G. ve B.R. adlı şahıslar gözaltına alındı.
Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 39 tabanca mermisi, 55 kurusıkı tabanca mermisi, 4 adet farklı ebatlarda bıçak ve elektro şok cihazı ele geçirildi.
'YALAN YANLIŞ ŞEYLER YAZMAYIN' DEYİP GÜLDÜLER
Emniyete götürülen şahısların, haklarındaki suçlamaları reddettiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şahıs, Gölcük Adliysine sevk edildikleri sırada basın mensuplarına, “Yalan yanlış şeyler yazmayın.” diyerek gülümsediler.
Şahısları Gölcük Adliyesi'ne sev eden polis ekipleri, olaya karışan 4'ncü şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.