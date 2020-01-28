Kocaeli'de sigara saran kadın elini makineye kaptırdı

Son yıllarda sigaraya üst üste zamlar geldi.

Sigara fiyatlarının fırlaması, kaçak sigara kullanımının artmasına neden oldu.

Kaçak sigara kullanmayanlar ise tütün alıp kendilerine sigara yapmaya başladı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Berrin B. isimli kadın, sigara sararken elini bir anda makineye sıkıştırdı.

Berrin B.’nin sesini duyanlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE KURTARDI, HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Berrin B.’nin elini sıkıştığı sigara sarma makinesinden kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan kurtarma çalışması ile eli sıkıştığı yerden çıkartılan Berrin B. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.