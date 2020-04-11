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Kocaeli'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden gençler

Yirmi yaş altı gençler, doğalgaz dağıtım firması aracını polis aracına benzetince kaçmaya başladı.

İHA |
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Kocaeli'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden gençler

Kocaeli’nin Dilovası ilçesine bağlı Diliskelesi Mahallesi’nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 yaş altındaki bir grup genç, sokaklarda dolaştı.

DOĞALGAZ DAĞITIM ARACINDAN KAÇTILAR

Gezinen gençler arkalarından gelen doğalgaz dağıtım firmasına ait aracı polis aracına benzettikleri için panikle koşmaya başladı.

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü ilgiyle izlendi.

Gençler doğalgaz dağıtım aracından kaçtı

Kocaeli'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden gençler

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