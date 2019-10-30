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Kocaeli'de sokak ortasında kardeşlere silahlı saldırı

Gebze ilçesinde, Coşkun Topçu ile kardeşi Paşa Topçu (31), sokak ortasında kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğra kardeşlerden biri hayatını kaybetti.

DHA | 30.10.2019 - 23:51..
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Gebze Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde, Coşkun(42) ve Paşa Topçu(31) kardeşler, iddiaya göre yolda yürürken kimliği belirsiz bir kişi ile karşılaştı. Tabancasını çıkaran kişi, iki kardeşe kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği kardeşler yaralandı.

Kocaeli'de sokak ortasında kardeşlere silahlı saldırı

Kocaeli'de sokak ortasında kardeşlere silahlı saldırı

KARDEŞLERDEN BİRİ KURTARILAMADI

Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekiler 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kardeşleri yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kocaeli'de sokak ortasında kardeşlere silahlı saldırı

Vücuduna ve başına 4 kurşun isabet eden Paşa Topçu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Coşkun Topçu’nun ise tedavisinin sürdü öğrenildi.

Kocaeli'de sokak ortasında kardeşlere silahlı saldırı

Polis, olay yerinde incelemede bulunurken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kocaeli'de sokak ortasında kardeşlere silahlı saldırı

Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan kardeşlerden 1'i öldü, 1'i yaralandı -1

Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan kardeşlerden 1'i öldü, 1'i yaralandı -2

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