Gebze Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde, Coşkun(42) ve Paşa Topçu(31) kardeşler, iddiaya göre yolda yürürken kimliği belirsiz bir kişi ile karşılaştı. Tabancasını çıkaran kişi, iki kardeşe kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği kardeşler yaralandı.

Kocaeli'de sokak ortasında kardeşlere silahlı saldırı

KARDEŞLERDEN BİRİ KURTARILAMADI

Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekiler 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kardeşleri yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Vücuduna ve başına 4 kurşun isabet eden Paşa Topçu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Coşkun Topçu’nun ise tedavisinin sürdü öğrenildi.

Polis, olay yerinde incelemede bulunurken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.





