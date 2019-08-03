taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5555
Euro
6.1732
Altın
1440.84
Borsa
99679.44
Gram Altın
257.43

Kocaeli'de sürat yapan sürücü tramvay durağına girdi

Tramvay yoluna girerek hızla ilerleyen araç kavşaktan dönen başka bir otomobilin çarpması sonucu takla atarak tramvay durağına girdi.

İHA | 03.08.2019 - 15:26..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İzmit Yenişehir Mahallesi tramvay durağında, Yahya Kaptan köprülü kavşağında araç yolundaki trafiğe takılmak istemeyen 34 BIT 478 plakalı otomobilin sürücüsü, aracı ile tramvay yoluna girerek hızla ilerlemeye başladı.

YOLCU DOLU DURAĞA UÇTU

Köprülü kavşak altından geçen otomobile, bu sırada kavşaktan dönen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 34 BIT 478 plakalı otomobil, takla atarak yolcuların beklediği tramvay durağının demir korkuluklarına saplandı.

SÜRÜCÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kazayı gören çevredekiler durumu 112 acil yardım ekiplerine haber vererek sürücünün yardımına koştu. Vatandaşlarının yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durağa giren ve tramvay seferlerinin aksamasına neden olan otomobil, çekici ile kaldırılması sonrasında tramvay seferleri yeniden başlarken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Kocaeli'de sürat yapan sürücü tramvay durağına girdi


KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Durakta tramvay bekleyen yolcuların ölümden döndüğü kaza ve kaza anında duraktaki yolcuların yaşadığı korku anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 34 BIT 478 plakalı otomobilin tramvay yolundan hızla ilerlediği ve kavşaktan dönen başka bir otomobilin çarpması sonucu takla atarak duraktaki demirlere saplandığı görünüyor. Kaza sırasında durakta bekleyen yolcular ise tanık oldukları kaza sonrası panik yaşıyor. Görüntülerin devamında ise çevredekilerin yardıma koştuğu kaza yapan sürücü araçtan çıkarılıyor.

Hız yapan otomobil yolcu dolu durağa saplandı

Kocaeli'de sürat yapan sürücü tramvay durağına girdi

Kocaeli'de sürat yapan sürücü tramvay durağına girdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Matild Manukyan'ın paylaşılamayan mirası

Matild Manukyan'ın paylaşılamayan mirası

114
Çinlilerden Amerika'ya ticaret resti

Çinlilerden Amerika'ya ticaret resti

65
Messi'ye 3 ay men cezası

Messi'ye 3 ay men cezası

28
İngiltere'de Boris Johnson, ara seçimleri kaybetti

İngiltere'de Boris Johnson, ara seçimleri kaybetti

11
Brigitte Macron estetik operasyon geçirdi

Brigitte Macron estetik operasyon geçirdi

87
Gonca Vuslateri'den dekolteli paylaşım

Gonca Vuslateri'den dekolteli paylaşım

96
Roma'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran Kolarov tweet'i

Roma'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran Kolarov tweet'i

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir