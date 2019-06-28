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Kocaeli'de süs tavuklarını çalan hırsız yakalandı

Çok sayıda hırsızlık olayına karışan son olarak 25 adet süs tavuğu çaldığı iddia edilen cezaevi firarisi şahıs hayret ettirdi.

İHA | 28.06.2019 - 15:01..
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16 Şubat ve 27 Haziran tarihleri arasında Kocaeli’nin Başiskele ve İzmit ilçelerinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayları sonrası gelen şikayetler üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

Ekiplerin yaptıkları inceleme sonrasında hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahsın T.Y. olduğu belirlendi. Şahsın Tuzla’da süs hayvanı baktığı bir ikamette olduğunu belirleyen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, adrese baskın düzenleyerek T.Y.’yi gözaltına aldı.

SAHTE KİMLİK, KAMYON, SÜS TAVUK... ÇALMADIK ŞEY BIRAKMAMIŞ

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahsın üzerinde yapılan aramalarda sahte kimlik kullandığı tespit edildi. T.Y.’nin yapılan incelemesinde 20 bin TL değerinde bahçe duvarı kalıp demiri bulunan bir kamyon, 237 adet inşaat malzemesi, 6 bin 250 lira değerinde 25 adet süs tavuğu çalmanın da aralarında olduğu 25 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi. Kocaeli, İstanbul, Sakarya ve Bolu’da 1 ayrı hırsızlık suçundan aranması ve toplam 14 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası olduğu tespit edildi. Şahsın aynı zamanda Bolu Açık Cezaevinden firari olarak arandığı öğrenildi.

25 AYRI HIRSIZLIK SUÇU VAR

Emniyette işlemleri tamamlanan T.Y., evrakta sahtecilik, oto hırsızlığı, hayvan hırsızlığı ve cezaevi firarisi olma suçlarından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Kocaeli'de süs tavuklarını çalan hırsız yakalandı

Kocaeli'de süs tavuklarını çalan hırsız yakalandı

Kocaeli'de süs tavuklarını çalan hırsız yakalandı

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