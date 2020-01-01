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Kocaeli'de tacizci güvenlik kamerasına yakalandı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, marketten çıkan E.İ. (39) adlı kadını takip edip, evinin önünde taciz edip kaçan S.E.,polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

DHA | 01.01.2020 - 14:36..
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Kocaeli’nin Derince ilçesi Esentepe Mahallesi'nde evinin yakınındaki marketten alışveriş yaptıktan sonra evine dönmek için yola çıkan E.İ.'nin arkasından koşarak gelen kişi, kadına seslendi.

Kocaeli kadını takip edip, evinin önünde taciz etti VİDEO

TOKAT ATIP KOVALADI

Evinin kapısının önünde arkasını dönen E.İ., bu kişinin elle tacizine uğradı. E.İ., tacizciye tokat atıp bağırdı. Sesleri duyarak evden çıkan E.İ'nin eşi, kaçan tacizcinin peşine düştü. Ancak sonuç alamadı.

SABIKALI ŞÜPHELİ YAKALANDI

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin 'uyuşturucu madde kullanma', 'kasten yaralama ve taksirle yaralama' suçlarından toplam 5 suç kaydı bulunan S.E. olduğunu belirledi.

Polis, yapılan çalışmayla S.E.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.
S.E.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Kadını takip edip, evinin önünde taciz etti -1


Kadını takip edip, evinin önünde taciz etti -2

Kadını takip edip, evinin önünde taciz etti -3

Kadını takip edip, evinin önünde taciz etti -4

Kadını takip edip, evinin önünde taciz etti -5

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