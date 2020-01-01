Kocaeli'de tacizci güvenlik kamerasına yakalandı

Parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan, Twitter'da 5 yıldır süren sessizliğini bozdu.

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Erzurumlu şehidi binler uğurladı

Tel-Abyad şehrinde Barış Pınarı Harekâtı'nda teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Rahmi Kaya memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.