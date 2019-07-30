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Kocaeli'de tacize uğrayan kadın sinir krizi geçirdi

Kocaeli'de, markete giden H.S. isimli kadının arkasında mastürbasyon yaptığı öne sürülen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA | 30.07.2019 - 16:09..
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Başiskele ilçesinde alışveriş merkezindeki markete giden H.S. ile eşi V.S., ayrı reyonlara bakmaya başladı. Mutfak eşyalarına bakan H.S., bir süre sonra tişörtünün arkasında bir ıslaklık hissetti.

H.S. eli ile tişörtünü kontrol ettiğinde bir sıvı olduğunu gördü. H.S. eşinin yanına gitti. H.S. ve eşi V.S., daha sonra marketin güvenlik görevlileriyle birlikte kamera odasına gitti.

Görüntüler izlendiğinde, kadının arkasında dolaşan bir kişinin mastürbasyon yaptığı görüldü.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Görüntüleri izleyince sinir krizi geçiren üzerindeki tişörtü yırtan H.S., eşi tarafından sakinleştirildi.

H.S., daha sonra polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polise şikayette bulunan H.S., bu kişinin arkasında sağa sola gittiğini, ancak yanına yaklaştığını fark etmediğini söyledi.

H.S., incelenmek üzere tişörtü polise teslim etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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