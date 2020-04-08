Kocaeli'de takla atan araç direğe çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 4 kişinin içinde olduğu 34 NH 6747 plakalı otomobil, Kirazlı Bahçe Caddesi üzerinden şehir merkezi istikametine doğru ilerlerken kontrolden çıktı.

ARAÇ ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

Taklalar atarak savrulan araç, elektrik direğine çarparak durabildi. Araç içerisinde bulunan 4 kişi ise beton direğe saplanarak hurdaya dönen aracın içerisinde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ARACIN TAVANI KESİLEREK YARALILAR ÇIKARILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince, Muhammet A.S.(18) ile Ada B.G.(15) adlı 2 yaralıyı, aracın tavanını keserek bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede ise araçta bulunan Yusuf Büyük ve Emre Serin adlı iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

BİR KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Araçtan yaralı olarak çıkarılan ve hastanede tedavi altına alınan Ada B.G. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Yaralı Muhammet A.S.'nin tedavisinin sürdüğü söylenirken, kaza hakkında inceleme başlatıldı.