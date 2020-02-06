Kocaeli'de tarihi tren garı alevlere teslim oldu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi'nde bulunan ve 1950 yılında inşa edilen tren garında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN 2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede büyüyerek boş olan ve kullanılmayan binanın tümünü saran alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerin alev alev yanan tarihi binaya müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük oranda yanan tarihi bina kullanılamaz hale gelirken yangın hakkında inceleme başlatıldı.