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Kocaeli'de tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü

Eşini ekmek bıçağı ile defalarca bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.

İHA | 19.05.2019 - 10:07..
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Korkunç olay, dün Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi 223. Sokak’ta meydana geldi.

Polis ekipleri, Cemal O.’dan aldıkları anahtarla gittikleri evde Özgü O.’nun cansız bedeniyle karşılaştı.

TARTIŞTIĞI EŞİNİ EKMEK BIÇAĞIYLA ÖLDÜRDÜ

Cemal O. (37) ile eşi Özgü O. (32) arasında kıskançlık sebebiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın yerini kavgaya bırakması sonrasında Cemal O. eline aldığı ekmek bıçağı ile Özgü O.’yu defalarca bıçakladı. Kanlar içinde kalan Özgü O. hayatını kaybederken, Cemal O. evden ayrıldı. Sabah saatlerinde Cemal O. polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Polis ekipleri, Cemal O.’dan aldıkları anahtarla gittikleri evde Özgü O.’nun cansız bedeniyle karşılaştı.

Kocaeli'de tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü

AKRABA DAVASI CAN ALDI

Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Özgü O.’nun cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırılırken, Cemal O.’nun ifadesinde eşini bazı akrabaları ile görüşmemesi konusunda uyardığını ve bu sebepten dolayı aralarında tartışma çıktığını iddia ettiği öğrenildi.

KATİL EŞ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, daha sonra adliyeye sevk edildi. Adliyedeki ifadesi sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

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