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Kocaeli'de telefondan 104 bin lira dolandırdılar

Bankadan aradıklarını söyleyen dolandırıcılara yönelik operasyon gerçekleştirildi ancak gözaltına alınan 3 kişi de serbest kaldı.

DHA | 27.07.2019 - 20:23..
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan V.Ş.'ye bankadan aradıklarını söyleyen telefon dolandırıcıları, hesabının kopyalanmış olduğunu, bu nedenle hesabında bulunan paraları BDDK tarafından oluşturulan sanal hesaba göndermesini, hesabındaki paraların güvende olacağını söyledi.

İSTEDİKLERİ HESABA YATIRDI

Dolandırıcıların yalanlarına inanan V.Ş. hesaplarında bulunan, kredi başvurusu yaparak aldığı toplam 104 bin 400 TL'yi belirtilen hesaba yatırdı.

SERBEST KALDILAR

V.Ş.'nin şikayetçi olması üzerine polis soruşturma başlattı. Polis, V.K., K.S. ve U.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 3 kişi savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kocaeli'de telefondan 104 bin lira dolandırdılar

Kocaeli'de telefondan 104 bin lira dolandırdılar

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