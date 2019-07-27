Kocaeli'de telefondan 104 bin lira dolandırdılar

Bankadan aradıklarını söyleyen dolandırıcılara yönelik operasyon gerçekleştirildi ancak gözaltına alınan 3 kişi de serbest kaldı.

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İstanbul'da eylem, sınır kapısında yoğunluk

Kayıtlı bulundukları illere gönderilmesi kararına karşı olan Suriyeliler Fatih'te eylem yaptı. Öte yandan sınır kapısında Suriye'ye geçiş yapmak için koşan Suriyeliler de mevcuttu.