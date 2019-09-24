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Kocaeli’de tır makas attı: 1 yaralı

D-100 karayolunda makas atan tır, kazaya karışarak tünel girişini trafiğe kapattı.

İHA | 24.09.2019 - 08:46..
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Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu'nda E.A. idaresindeki 39 BE 245 plakalı tır, Seka Tünel girişinde kontrolden çıkarak yol ortasındaki işaret direğine çarptıktan sonra makaslayarak yol ortasında kaldı.

MAKASLAYAN TIRA BAŞKA TIR ÇARPTI

Makaslayan tıra, arkadan gelen İ.Y. idaresindeki 34 ZT 6016 plakalı bir başka tır çarpınca yol tamamen trafiğe kapandı. Kazada işaret direğine çarparak makaslayan tırın sürücüsü E.A. araç içinde sıkışarak yaralandı.

Kocaeli’de tır makas attı: 1 yaralı

Kocaeli’de tır makas attı: 1 yaralı ViDEO

2 TIR ÇARPIŞTI SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü E.A., ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocaeli’de tır makas attı: 1 yaralı

TRAFİK TAMAMEN KAPANDI

Kazada tamamen trafiğe kapanan D-100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol araçların çekilmesi ile yeniden trafiğe açıldı. Tamamen kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu Trafiğe kapanan yolda oluşan kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğu ise havadan görüntülendi.

Kocaeli’de tır makas attı: 1 yaralı

Kocaeli’de tır makas attı: 1 yaralı

Kocaeli’de tır makas attı: 1 yaralı

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