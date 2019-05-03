Kocaeli'de tır sürücüsü kamyonun altında kaldı

Kaza, dün sabah saatlerinde Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Deniz Mahallesi Liman Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun içerisinde meydana geldi.

Hafriyat kamyonu yaşlı adamı ezdi VİDEO

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kendi tırının yanına gitmek için akaryakıt istasyonu içerisinde yürüyen Yaşar Canay, istasyondan geçen Y.K. yönetimindeki 41 R 9406 plakalı kamyonun altında kaldı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Canay, yaşamını yitirdi.

Yaşar Canay'ın akaryakıt istasyonu içerisinde kamyonun altında kaldığı anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde kamyonun akaryakıt istasyonu içerisinde yürüyen Yaşar Canay'a çarpmasının ardından kamyonun ön tekerleğinin Canay'ın üzerinden geçtiği görüldü. Olayla ilgili soruşturması devam ediyor.









