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Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü

D-100 karayolunda hafif ticari aracın, yol ayrımında bulunan demir bariyerlere çarpması sonucunda meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü, hayatını kaybetti.

İHA | 02.01.2020 - 11:41..
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Kocaeli'nin Derince ilçesi D-100 karayolunda, 45 yaşındaki Adem Sözer'in kullandığı 54 VH 990 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada Adem Sözer, kullanılmaz hale gelen araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Sözer’i sıkıştığı yerden çıkartmak için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yaralı Sözer, kısa süre sonra sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü

HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sözer, hayatını kaybetti.

Sözer’in cenazesi, otopsi incelemesi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü

Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü

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